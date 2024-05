May 10, 2024 / 11:17 AM IST

viral video | మద్యం మత్తులో ముగ్గురు యువతులు వీరంగం సృష్టించారు. మహారాష్ట్ర (Maharashtra) ముంబై సమీపంలోని విరార్‌ ప్రాంతంలో (Virar area) అర్ధరాత్రి హల్‌చల్‌ చేశారు. వికృతచేష్టలతో స్థానికులను ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా.. మహిళల్లో ఒకరు ఏకంగా ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కాలర్‌ పట్టుకుని గొడవకు దిగింది.

పోలీసులను దుర్బాషలాడుతూ, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. ఓ యువతి మహిళా కానిస్టేబుల్‌ చేతిని కొరికి గాయపరిచింది. దీంతో అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితి తలెత్తింది. పోలీసులు అతి కష్టం మీద ఆ ముగ్గురిని నియంత్రించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై ఐపీసీ సెక్షన్‌ 353, 323, 325, 504, 506 కింద కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం వారిని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Palghar, Maharashtra | In a viral video three girls, in an inebriated condition, were seen creating a ruckus and getting into a scuffle with police in the Virar area.

The accused women were seen abusing the policemen and manhandling them. A case was registered, and arrests were… pic.twitter.com/bYeht94fQM

— ANI (@ANI) May 10, 2024