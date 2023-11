November 26, 2023 / 03:01 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ మినీ వేలానికి బీసీసీఐ(BCCI), ఐపీఎల్ పాల‌క మండ‌లి సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాయి. ఫ్రాంచైజీలు కూడా వేలంలో ద‌క్కించుకోవాల్సిన ఆట‌గాళ్ల‌ మీద దృష్టిపెడుతున్నాయి. అయితే.. ఆట‌గాళ్ల‌ను అట్ట‌పెట్టుకునేందుకు న‌వంబ‌ర్ 12 ఆఖ‌రి తేదీ. దాంతో, అన్ని ఫ్రాంఐజీలు వ‌దిలించుకున్న ఆట‌గాళ్ల పేర్ల‌ను వెల్ల‌డిస్తున్నాయి. ఈ స‌మ‌యంలో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌(Rajasthan Royals)కు ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(Joe Root)షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పాడు. భార‌త్‌తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్ మీద దృష్టిపెట్టిన రూట్ ఐపీఎల్ ఆడ‌కూడ‌ద‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని అతడు ఆదివారం ఫ్రాంచైజీకి తెలియ‌జేశాడు.

🚨Joe Root has opted out of IPL 2024.

The dressing room will miss you, Rooty. 🫡💗

More on: https://t.co/VNdWoeFrkt pic.twitter.com/1u93iyyI2y

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 25, 2023