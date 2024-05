Arvind Kejriwal | బీజేపీ గెలిస్తే.. యోగి రాజకీయ జీవితం రెండు నెలల్లో అంతం: అరవింద్ కేజ్రీవాల్

May 11, 2024 / 03:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బెయిల్‌పై విడుదలైన ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) శనివారం తొలిసారి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ గెలిస్తే ఉత్తరప్రదేశ్‌ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ రాజకీయ జీవితం రెండు నెలల్లో అంతమవుతుందని అన్నారు. ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలనే కాకుండా సొంత పార్టీ నేతలను కూడా బీజేపీ జైల్లో పెడుతుందని కేజ్రీవాల్‌ తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ‘ఒకే దేశం, ఒకే నాయకుడు’ ప్లాన్‌ను ప్రారంభించారని, త్వరలో ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాజకీయ జీవితాన్ని కూడా ముగించబోతున్నారని చెప్పారు. ‘అద్వానీ, మురళీ జోషి, శివరాజ్ చౌహాన్, వసుంధరా రాజే, ఖట్టర్, రమణ్ సింగ్‌ల రాజకీయాలు ముగిశాయి. యోగి ఆదిత్యనాథ్ తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన (పీఎం మోదీ) గెలిస్తే రెండు నెలల్లో యూపీ సీఎంను మారుస్తారు’ అని అన్నారు.

కాగా, బీజేపీలో అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం వెనుక ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ ఆరోపించారు. అందుకే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను మార్పుచేసి వారి రెక్కలను కత్తిరించాలని విమర్శించారు.

మరోవైపు మన దేశం చాలా పాతదని కేజ్రీవాల్‌ అన్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక నియంత దేశాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని ప్రయత్నించారో అప్పుడు ప్రజలు వారిని నిర్మూలించారని తెలిపారు. ‘ఈ రోజు మళ్లీ ఒక నియంత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతం చేయాలనుకుంటున్నారు. నేను ఒక్కడినే పోరాడలేను. అందుకే 140 కోట్ల మంది ప్రజలను అడగానికి వచ్చా’ అని అన్నారు.

