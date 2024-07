July 13, 2024 / 04:35 PM IST

IND vs ZIM : పొట్టి సిరీస్‌ను ప‌ట్టేసేందుకు యువ‌ భార‌త జ‌ట్టు సిద్ధ‌మైంది. జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌లో వ‌రుస‌గా రెండో విజ‌యంతో జోరు మీదున్న శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (Shubman Gill) సేన నాలుగో టీ20లో గెలుపే ల‌క్ష్యంగా ఆడ‌నుంది. హ‌రారే స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో జ‌ర‌గుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన గిల్ బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు.

ఐపీఎల్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన యువ పేస‌ర్ తుషార్ దేశ్‌పాండే ఈ మ్యాచ్‌తో అంత‌ర్జాతీయ టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. అవేశ్ ఖాన్ స్థానంలో అత‌డు జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడ‌ని గిల్ తెలిపాడు. సిరీస్ స‌మం చేయాల‌నే క‌సితో ఉన్న‌ ఆతిథ్య జ‌ట్టు కూడా ఒక మార్పుతో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది.

Here’s a look at #TeamIndia‘s Playing XI for the 4th T20I 👌👌

Tushar Deshpande makes his international Debut 👏👏

Follow The Match ▶️ https://t.co/AaZlvFY7x7#ZIMvIND pic.twitter.com/BEPBuEdC2k

— BCCI (@BCCI) July 13, 2024