January 12, 2024 / 12:32 PM IST

Newzealand : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో తొలి టీ20 మ్యాచ్‌కు ముందు న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)కు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ శాంట్న‌ర్(Mitchell Santner) క‌రోనా(Carona) బారిన ప‌డ్డాడు. గ‌త రెండు రోజులుగా జ‌లుబు, ద‌గ్గు వంటి కోవిడ్ ల‌క్ష‌ణాలతో బాధ‌ప‌డిన శాంట్న‌ర్‌కు టెస్టు చేయ‌గా పాజిటివ్ వ‌చ్చింది. దాంతో అప్ర‌మ‌త్త‌మైన న్యూజిలాండ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ అత‌డిని ఐసోలేష‌న్‌లో ఉంచింది.

జ‌న‌వ‌రి 14న హామిల్ట‌న్‌(Hamilton)లో జ‌రిగే రెండో మ్యాచ్‌కు శాంట్న‌ర్ అందుబాటులో ఉంటాడా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఒక‌వేళ కోలుకుంటే ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ జ‌ట్టుతో కాకుండా హామిల్ట‌న్‌కు విడిగా బ‌యలేదేర‌నున్నాడు.

Mitchell Santner will miss the first T20I against Pakistan after testing positive for COVID

He has been in isolation at the team’s Auckland hotel after the test. He will continue to be monitored and will travel solo for the next T20I in Hamilton. #NZvPAK pic.twitter.com/ozRwhFClbC

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 12, 2024