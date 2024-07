July 26, 2024 / 03:43 PM IST

INDW vs BANW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్ సెమీఫైన‌ల్లో భార‌త బౌల‌ర్లు చెల‌రేగారు. పేస‌ర్ రేణుకా సింగ్(3/10) విజృంభ‌ణ‌తో బంగ్లాదేశ్ టాపార్డ‌ర్ చేతులెసింది. ఆ త‌ర్వాత‌ స్పిన్న‌ర్ రాధా యాద‌వ్(3/14) సైతం మూడు వికెట్ల‌తో స‌త్తా చాట‌గా ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్టు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. స‌హ‌చ‌రులంతా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టిన వేళ‌ కెప్టెన్ నిగ‌ర్ సుల్తానా(32) ఒంట‌రి పోరాటం చేసింది. దాంతో, నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో బంగ్లా 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 88 ప‌రుగులు చేసిందంతే.

దంబుల్లా స్టేడియంలో టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ తీసుకొని భార‌త్‌కు భారీ లక్ష్యం నిర్ధేశించాల‌నుకుంది. కానీ, బంగ్లా ఆశ‌ల్ని అడియాశ‌లు చేస్తూ తొలి ఓవ‌ర్లోనే రేణుకాసింగ్ ఓపెన‌ర్ దిల్హారా అక్త‌ర్‌(6)ను ఔట్ చేసింది. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో ముర్షిదా ఖాటున్(4), ఇష్మ తంజిమ్‌(8)ల‌ను ఔట్ చేసి బంగ్లాను చావు దెబ్బ కొట్టింది.

Renuka Singh’s 3-fer has restricted Bangladesh to just 80. Can Verma and Mandhana chase this down quickly? 🔥#WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #INDWvBANW pic.twitter.com/SRfLivndPH

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2024