September 7, 2023 / 05:53 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) కీల‌క పోరుకు సిద్ద‌మ‌వుతోంది. దాయాది పాకిస్థాన్‌(Pakistan)తో సూప‌ర్ 4 ఫైట్‌(Super 4 Fight)లో విజ‌యంపై క‌న్నేసిన టీమిండియా ప్రాక్టీస్ వేగం పెంచింది. వ‌రుణుడు అడ్డుప‌డినా భార‌త క్రికెట‌ర్లు వెన‌క్కి త‌గ్గ‌కుండా సాధ‌న చేస్తున్నారు. కొలంబోలో గురువారం ఉద‌యం నుంచి వ‌ర్షం కురుస్తోంది. దాంతో, అంద‌రూ ఇండోర్‌లో క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తున్నారు.

తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మైన కేఎల్ రాహుల్(KL Rahul) కూడా బ్యాటింగ్ చేస్తూ క‌నిపించాడు. అత‌డితో పాటు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ బ్యాటింగ్ సాధ‌న చేస్తున్న ఫొటోలను బీసీసీఐ(BCCI) ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టింది. హెడ్‌కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్(Rahul Dravid) సూర్య‌కు, బ్యాటింగ్ కోచ్ విక్రం రాథోడ్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు బ్యాటింగ్‌ స‌ల‌హాలు ఇస్తూ క‌నిపించారు.

#TeamIndia had an indoor nets session at the NCC in Colombo today. 📸 #AsiaCup2023 pic.twitter.com/UhkB64L2Wp

