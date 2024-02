February 6, 2024 / 01:29 PM IST

Under -19 World Cup : అండ‌ర్ 19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న‌ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) కీల‌క మ్యాచ్‌కు సిద్ధ‌మైంది. టైటిల్ ఫేవ‌రెట్ల‌లో ఒక‌టైన‌ ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa)తో సెమీఫైన‌ల్లో త‌ల‌ప‌డుతోంది. విల్లోమూరె పార్క్‌లో జరుగుతున్న పోరులో టాస్ గెలిచిన భార‌త కెప్టెన్ ఉద‌య్ స‌హర‌న్ బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు. టీమిండియా ఏ మార్పులు లేకుండా బ‌రిలోకి దిగుతుండ‌గా.. ప్రొటిస్ జ‌ట్టు ఒక్క మార్పుతో ఆడుతోంది.

భార‌త జ‌ట్టు : ఆద‌ర్శ్ సింగ్, అర్షిన్ కుల‌కర్ణి, ముషీర్ ఖాన్, ఉద‌య్ స‌హ‌ర‌న్(కెప్టెన్), ప్రియాన్షు మోలియా, స‌చిన్ ధాస్, అర‌వెల్లి అవినాష్(వికెట్ కీప‌ర్), మురుగ‌న్ అభిషేక్, రాజ్ లింబానీ, న‌మ‌న్ తివారీ, సౌమీ పాండే.

India won the toss and elected to field in the #U19WorldCup semi-final! #INDvSA https://t.co/vXe5XBYZzX

ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు : లుమాన్ డ్రె ప్రిటోరియ‌స్(వికెట్ కీపర్), స్టీవ్ స్టోల్క్, డేవిడ్ టీగ‌ర్, రిచ‌ర్డ్ సెలెట్స్‌వ‌నే, డెవాన్ మ‌రైస్, జువాన్ జేమ్స్‌(కెప్టెన్), ఒలివ‌ర్ వైట్‌హెడ్, రిలే నోర్ట‌న్, ట్రిస్ట‌న్ లూస్, కొబ‌ని మొకీన‌, క్వెనా మ‌ఫాకా.

🇮🇳 🆚 🇿🇦 Who comes out on top?

Two #U19WorldCup heavyweights clash for a place in the final 🏆 pic.twitter.com/XR0AqCEMyc

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 6, 2024