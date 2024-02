February 6, 2024 / 01:09 PM IST

AUS vs WI : గ‌బ్బా టెస్టులో వెస్టిండీస్ చేతిలో చావుదెబ్బ తిన్న ఆస్ట్రేలియా(Australia) వ‌న్డే సిరీస్‌లో త‌డాఖా చూపించింది. మూడు వ‌న్డే (Third ODI)ల్లోనూ క‌రీబీయ‌న్ జ‌ట్టును చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది. మంగ‌ళ‌వారం మ‌నుకా ఓవ‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డేలో అద్భుత విజ‌యంతో విండీస్‌ను వైట్‌వాష్ చేసింది. ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై అతి త‌క్కువ ఓవ‌ర్లలో ఫ‌లితం తేలిన మొద‌టి వ‌న్డే ఇదే. అంత‌ర్జాతీయంగా చూస్తే.. త‌క్కువ ఓవ‌ర్ల‌లోనే ముగిసిన ఆరో మ్యాచ్ కావ‌డం విశేషం.

తొలుత షాయ్ హోప్ బృందాన్ని ఆసీస్ బౌల‌ర్లు 86 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేయ‌గా.. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని కంగారు జ‌ట్టు 7 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ఛేదించింది. అరంగేట్రం సిరీస్‌లోనే అద్భుతంగా రాణించిన గ్జావియ్ బార్ట్‌లెట్(Xavier Bartlett) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’తో పాటు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.

After drawing the Test series 1-1, Australia dominated West Indies in the ODIs 🏆 https://t.co/oC6HZBNaEa #AUSvWI pic.twitter.com/Hx59OgHzHk

తొలి రెండు వ‌న్డేల్లో ఆక‌ట్టుకోని వెస్టిండీస్ మూడో వన్డేలో మ‌రీ దారుణంగా ఓడింది. ఆసీస్ యువ పేస‌ర్ గ్జావియ్ బార్ట్‌లెట్ నిప్పులు చెర‌గ‌డంతో టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. స్పిన్న‌ర్ ఆడం జంపా కూడా ఓ చేయి వేయ‌డంతో ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు 86 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. విండీస్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఓపెన‌ర్ అలిక్ అథ‌నాజే 32 ప‌రుగుల‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు.

✅ Shortest men’s ODI match in Australia

✅ Sixth-shortest men’s ODI match of all time

Australia took just 186 balls to bowl out West Indies and chase down their total in Canberra 😮 https://t.co/nwLV9wcT7J #AUSvWI pic.twitter.com/pyM0GdwjP1

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 6, 2024