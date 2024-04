April 28, 2024 / 01:20 PM IST

Gam Gam Ganesha | చివరగా బేబి సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో ఆనంద్‌ దేవర కొండ (Anand Deverakonda). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha). ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాగా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి చాలా రోజుల తర్వాత సోషల్ మీడియా ద్వారా క్రేజీ అప్‌డేట్ అందించాడు ఆనంద్ దేవరకొండ.

త్వరలోనే సినిమా విడుదల తేదీ ప్రకటన రాబోతుందని ట్వీట్ చేశాడు. క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా కోసం మేము కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పని చేస్తున్నాము. మేకింగ్‌లో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి, కానీ వాళ్లు చెప్పినట్లుగా అంతా సవ్యంగా ముగుస్తుంది. సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నా. కామెడీ, డ్రామా వినూత్న రీతిలో హ్యాండిల్‌ చేశామని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

ఫస్ట్ సింగిల్‌ బృందావనివే సాంగ్ ప్రోమోను లాంఛ్ చేయగా.. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే సూపర్ ట్రాక్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మరోవైపు కిక్‌ ఇచ్చే ఫన్ లోడింగ్‌ అంటూ సినిమా పాత్రలు ఎలా ఉండబోతుందో హింట్‌ ఇస్తూ డిజైన్‌ చేసిన మోషన్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో ఉదయ్‌ శెట్టి డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

#GamGamGanesha release date announcement soon. 🙏❤️

A crime comedy drama – that we’ve been working on since a couple of years. Faced a few hurdles in the making, but like they say “all’s well that ends well”. I hope you all love it. The comedy and drama is handled in a new &… pic.twitter.com/EX7jIWI8cE

