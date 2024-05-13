Lok Sabha Elections | ఓటేసిన కోట శ్రీనివాసరావు, సందీప్‌ కిషన్‌, అనన్యనాగళ్ల

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా (Lok Sabha Elections) కొనసాగుతోంది. సాధారణ ప్రజలతోపాటు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో సినీ తారలు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. సీనియర్ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు జూబ్లీహిల్స్లో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
వృద్దాప్యం కారణంగా నడవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కేర్ టేకర్ సాయంతో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చిన కోట శ్రీనివాసరావు ఓటేసి.. ఓటు ప్రాధాన్యతను తెలియజేశారు. మరోవైపు నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, సందీప్ కిషన్, ఆదిసాయికుమార్, అనన్యనాగళ్ల, అల్లు శిరీష్, కిరణ్ అబ్బరవరం, మంచు మోహన్ బాబు, మనోజ్, విష్ణు, అక్కినేని నాగచైతన్య తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
ఓటింగ్లో తారలు..
மூத்த மற்றும் பல்துறை நடிகரான #கோட்டா ஸ்ரீனிவாசராவ் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார் #KotaSrinivasaRao #Hyderabad #LokSabhaElections2024 #Tollywood #TeluguFilmNagar #KotaSrinivasaRao | #Hyderabad pic.twitter.com/QidgzaUTqo
— AMN (@ponchicherry) May 13, 2024
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 13, 2024
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— KLAPBOARD (@klapboardpost) May 13, 2024