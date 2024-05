May 4, 2024 / 08:48 PM IST

RCB vs GT : చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్ త‌డ‌బ‌డుతూ సాగుతోంది. సిరాజ్ చెల‌రేగ‌డంతో 10 ప‌రుగుల‌కే ఓపెన‌ర్లను కోల్పోయిన గుజ‌రాత్‌ను క‌ర‌న్ శ‌ర్మ గ‌ట్టి దెబ్బ‌కొట్టాడు. డేంజ‌ర‌స్ హిట్ట‌ర్ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(30)ను ఊరించే బంతితో డ‌గౌట్‌కు చేర్చాడు. శ‌ర్మ ఓవ‌ర్లో ఫోర్ బాదిన మిల్ల‌ర్.. ఆ త‌ర్వాత భారీ షాట్ ఆడి మ్యాక్స్‌వెల్ చేతికి చిక్కాడు.

