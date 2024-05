Prabhas | డార్లింగ్స్.. వెయిట్‌ చేయండి.. ప్రభాస్‌ నుంచి సర్‌ప్రైజ్ న్యూస్‌

Prabhas | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). కాగా ప్రభాస్‌ (Prabhas) తాజాగా పెట్టిన పోస్ట్ ఒకటి నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది.

May 17, 2024 / 11:31 AM IST

Prabhas | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని టాప్ బ్యానర్‌ వైజయంతీ మూవీస్‌ తెరకెక్కిస్తోంది. మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తు్న్నాడు. పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్‌ సరిగమసౌత్‌తో మ్యూజికల్ జర్నీ షురూ చేస్తుందని మేకర్స్‌ ఓ ట్యూన్‌ షేర్ చేశారు. కాగా ప్రభాస్‌ (Prabhas) తాజాగా పెట్టిన పోస్ట్ ఒకటి నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది.

ఇవాళ ఉదయం పాన్ ఇండియా స్టార్ ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌లో పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. డార్లింగ్స్‌.. చివరగా.. చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి మన జీవితంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. వెయిట్ చేయండి.. అంటూ క్యాప్షన్ రాసి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. ఇంతకీ ప్రభాస్‌ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఏదైనా గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పదలచుకున్నాడా ఏంటీ..? కొందరు నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

అయితే మరోవైపు ఇది కల్కి 2898 ఏడీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ అని.. మేకర్స్‌ అతి త్వరలోనే ఫస్ట్ సింగిల్‌ను లాంఛ్ చేయబోతున్నారని చర్చ నడుస్తోంది. విషయం ఏదైనా క్లారిటీ రావాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఆగాల్సిందే. ఇక ఆ సస్పెన్స్ అప్‌డేట్‌ ఏంటో పక్కన పెడితే అభిమానుల ఆనందానికి మాత్రం అవధులు లేకుండా పోయాయి.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామలు దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ లెజెండరీ యాక్టర్ అమితాబ్‌ బచ్చన్, కమల్‌ హాసన్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, పశుపతి ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్‌ రాబడుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 27న విడుదల చేస్తున్నారు.

Wishing our musical wizard @Music_Santhosh, a very Happy Birthday! Can’t wait for the world to enjoy the music of #Kalki2898AD very soon 🎼 pic.twitter.com/97bbEIVMjD — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) May 15, 2024

డార్లింగ్స్‌ మీకు సర్‌ప్రైజ్‌..

Darlings, miku oka chinna surprise 🤗 Stay tuned to @Kalki2898AD 🙂 — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) April 30, 2024

అమితాబ్‌ బచ్చన్ లుక్‌ ..



షూట్‌లో ప్రభాస్‌, దిశాపటానీ..

Time to take over the world💥💥

Four more months left 🔥 9th MAY 2024 🥵🥵#Prabhas #Kalki2898AD pic.twitter.com/fioEuaH6Fb — Prabhas FC (@PrabhasRaju) January 12, 2024

#Kalki2898AD event is currently going on in Capital Cinemas i.e., Trendset, Vijayawada 💥 looks really interesting 🤔 Chala peddadhe plan chesinatlu unnaru Nag Ashwin mama 👌 @PrabhasRaju @nagashwin7 pic.twitter.com/KsZzr2aZwd — ᴇᴅᴜᴘᴜɢᴏᴛᴛᴜ ʏᴇᴅʜᴀᴠᴀ 🌶 (@mohith000000) January 12, 2024

టీజర్‌ నిడివి తెలుసా..?

• #Kalki2898AD Release date announcement Tomorrow • #Kalki2898AD glimpse attached to pongal releases in theatres • #PrabhasMaruthi First Look on 15th January My dear #Prabhas fans…

It’s show time 🔥🔥 pic.twitter.com/E9yIMuU3C3 — Sudheer Darling (@Sudheer73920666) January 11, 2024



ప్రమోషన్స్‌లో రైడర్స్ కవాతు..

Ashwini Dutt gadu promotions lo compromise ayela ledey #Kalki2898AD pic.twitter.com/M6ZitcbKvc — SPIRIT (@REBELUNIVERSAI) December 28, 2023

Netflix CEO #TedSarandos captures a selfie with Rebel Star #Prabhas along with the #Kalki2898AD team & Posted on his Instagram Account. 📷✨ Rugged Look 🥵🔥🔥 pic.twitter.com/7e1rWHbHmP — Prabhas FC (@PrabhasRaju) December 9, 2023



కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్‌ స్టిల్స్‌..

#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF — Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..

ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్‌..

20 hours to go 💥 The Hero rises. From now, the Game changes 🔥 This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK. First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA). To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News