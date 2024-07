July 26, 2024 / 03:28 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అస్సాంలో ఉన్న చ‌రాయిడియో మైద‌మ్(Charaideo Maidam) స‌మాధి క‌ట్ట‌డాల‌ను.. యూనెస్కో ప్ర‌పంచ వార‌స‌త్వ జాబితాలో(UNESCO World Heritage list) చేర్చారు. క‌ల్చ‌ర‌ల్ ప్రాప‌ర్టీ క్యాట‌గిరీలో ఆ ప్రాంతాన్ని చేర్చారు. ఈజిప్టు పిర‌మిడ్స్ త‌ర‌హాలో.. తూర్పు అస్సాంను పాలించిన అహోమ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్త‌లు ఇక్క‌డ త‌మ స‌మాధుల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. చ‌రాయిడియో మైద‌మ్‌ను చ‌క్ర‌వ‌ర్త‌లు ఖ‌న‌న ప్ర‌దేశంగా పిలుస్తారు. మైద‌మ్ అంటే పుట్ట త‌ర‌హాలో భూమిపై ఎత్తుగా ఉంటుంది.

అయితే ఈశాన్య రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ ప్రాంతం యూనెస్కో ప్ర‌పంచ వార‌స‌త్వ జాబితాలో చోటు ద‌క్కించుకోవ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి. తూర్పు అస్సాం ప్రాంతాన్ని సుమారు 600 ఏళ్ల పాటు అహోమ్ రాజులు పాలించారు. బ్రిటీష‌ర్ల రాక‌కు పూర్వం ఇక్క‌డ ఆ రాజుల పాల‌నే ఉండేంది. పిర‌మిడ్స్ త‌ర‌హాలో ఇక్క‌డ బొంద గ‌డ్డ‌ల‌ను నిర్మించారు.

A matter of immense joy and pride for India!

The Moidams at Charaideo showcase the glorious Ahom culture, which places utmost reverence to ancestors. I hope more people learn about the great Ahom rule and culture.

Glad that the Moidams join the #WorldHeritage List. https://t.co/DyyH2nHfCF

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2024