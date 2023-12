December 21, 2023 / 05:46 PM IST

IND vs RSA : సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో వ‌న్డేలో భార‌త టాపార్డ‌ర్(Top Order) విఫ‌ల‌మైంది. ఓపెన‌ర్లు ర‌జ‌త్ ప‌టిదార్(22 : 16 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్), సాయి సుద‌ర్శ‌న్‌(10 : 16 బంతుల్లో ఒక ఫోర్) త‌క్కువ స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. దాంతో, టీమిండియా 10 ఓవ‌ర్ల‌కు 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 59 ప‌రుగులు చేసింది. ప్ర‌స్తుతం సంజూ శాంస‌న్(11), కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్‌(6) మ‌రో వికెట్ ప‌డ‌కుండా జాగ్ర‌త్తంగా ఆడుతున్నారు.

బోలాండ్ పార్క్‌లో జ‌రుగుతున్న మూడో వ‌న్డేలో టాస్ గెలిచిన స‌ఫారీ కెప్టెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్ బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌తో వ‌న్డేల్లో అరంగ్రేటం చేసిన ర‌జ‌త్ పటిదార్(22) దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో సుద‌ర్శ‌న్ కూడా కాన్ఫిడెంట్‌గా క‌నిపించాడు.

