INDW vs BANW | అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగిన మంధాన‌.. ఆసియా క‌ప్ ఫైన‌ల్లో టీమిండియా

INDW vs BANW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తున్న భార‌త జ‌ట్టు ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. దంబుల్లా స్టేడియంలో శుక్రవారం జ‌రిగిన‌ సెమీఫైన‌ల్లో బంగ్లాదేశ్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది.

July 26, 2024 / 05:11 PM IST

INDW vs BANW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తున్న భార‌త జ‌ట్టు ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. దంబుల్లా స్టేడియంలో శుక్రవారం జ‌రిగిన‌ సెమీఫైన‌ల్లో బంగ్లాదేశ్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. తొలుత పేస‌ర్ రేణుకా సింగ్‌(3/10), రాధా యాద‌వ్‌(3/14)లు ప్ర‌త్య‌ర్థిని స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే క‌ట్ట‌డి చేయ‌గా.. అనంత‌రం ఓపెన‌ర్లు స్మృతి మంధానా(55 నాటౌట్), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌( 26 నాటౌట్‌)లు చిత‌క్కొట్టారు. 11వ ఓవ‌ర్లో మంధాన హ్యాట్రిక్ ఫోర్లు బాదింది. దాంతో, హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ బృందం 10 వికెట్ల తేడాతో జ‌య‌భేరి మోగించింది. త‌ద్వారా ఏడుసార్లు చాంపియ‌న్ అయిన టీమిండియా మరో టైటిల్‌కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది.

డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ భార‌త జ‌ట్టు సెమీస్‌లోనూ అద‌ర‌గొట్టింది. మెగా టోర్నీలో హ్యాట్రిక్ విజ‌యాలతో జోరుమీదున్న హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సేన బంగ్లాదేశ్‌పై పంజా విసిరింది. 89 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు వీర‌కొట్టుడు కొట్టారు. దాంతో, బంగ్లా బౌల‌ర్లు చేష్ట‌లుడిగిపోగా.. ఫీల్డ‌ర్లు బిక్క‌మొఖాలు వేశారు. అల‌వోక‌గా బౌండ‌రీలు కొడుతున్న‌ ష‌ఫాలీ, మంధానల‌ను ఎలా క‌ట్ట‌డిచేయాలో తెలియ‌క బంగ్లా సార‌థి సుల్తానా త‌ల ప‌ట్టుకుంది.



భార‌త ఓపెన‌ర్ల విధ్వంసంతో 7.1 ఓవ‌ర్ల‌కే స్కోర్ 50కి చేరింది. ఆ త‌ర్వాత కూడా ఈ ఇద్ద‌రూ ఉత‌క‌డం ఆప‌లేదు. న‌హిదా అక్త‌ర్ వేసిన 11వ ఓవ‌ర్లో మంధాన వ‌రుస‌గా మూడు బౌండ‌రీలు కొట్టింది. దాంతో,

టీమిండియా 10 వికెట్ల తేడాతో విజ‌య‌ఢంకా మోగించింది. ఆసియా క‌ప్‌లో ఎనిమిదో టైటిల్‌కు మ‌రింత చేరువైంది. సంచ‌ల‌న స్పెల్‌తో ఆక‌ట్టుకున్న రేణుకా సింగ్‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది.

ఆదివారం జ‌రుగ‌బోయే టైటిల్ పోరులో రెండో సెమీఫైన‌ల్ విజేత‌తో టీమిండియా త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

తొలి ఓవ‌ర్లోనే వికెట్

టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ తీసుకొని భార‌త్‌కు భారీ లక్ష్యం నిర్ధేశించాల‌నుకుంది. కానీ, బంగ్లా ఆశ‌ల్ని అడియాశ‌లు చేస్తూ తొలి ఓవ‌ర్లోనే రేణుకాసింగ్(3/10) ఓపెన‌ర్ దిల్హారా అక్త‌ర్‌(4)ను ఔట్ చేసింది. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో ముర్షిదా ఖాటున్(6), ఇష్మ తంజిమ్‌(9)ల‌ను ఔట్ చేసి బంగ్లాను చావు దెబ్బ కొట్టింది. ఒక‌ద‌శ‌లో 21 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు ప‌డగా కెప్టెన్ నిగ‌ర్ సుల్తానా(32) ప‌ట్టుద‌ల‌గా ఆడింది.



టీమిండియా బౌల‌ర్ల‌ను స‌మ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొంటూ స్కోర్‌బోర్డును న‌డిపించింది. అయితే.. స్పిన్న‌ర్ రాధా యాద‌వ్(3/14) మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్ల‌ను పెవిలియ‌న్‌కు పంపింది. దాంతో మ‌రో ఎండ్‌లో సుల్తాన‌కు స‌హ‌క‌రించేవాళ్లే క‌రువ‌య్యారు. అయితే.. ఆఖ‌ర్లో షోమా అక్త‌ర్ బ్యాట్ ఝులిపించ‌డంతో బంగ్లా నిర్ణీత ఓవ‌ర్లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 88 ప‌రుగుల‌కు ప‌రిమిత‌మైంది.

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి

Read Today's Latest Sports Telugu News