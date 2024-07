July 26, 2024 / 04:08 PM IST

Paris Olympics : విశ్వ క్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కంపై క‌న్నేసిన తెలంగాణ బిడ్డ నిఖ‌త్ జ‌రీన్‌ (Nikhat Zarin)కు క‌ఠిన‌మైన డ్రా ల‌భించింది. మ‌రో మ‌హిళా బాక్స‌ర్ లొవ్లినా బొర్గొహెయిన్‌ (Lovlina Borgohain)కు కూడా తొలి బౌట్‌లోనే గ‌ట్టి ప్ర‌త్య‌ర్థి ఎదురువ్వ‌నుంది. శుక్ర‌వారం పారిస్ ఒలింపిక్స్ నిర్వాహ‌కులు బాక్సింగ్ డ్రా విడుద‌ల చేశారు. జూలై 27వ తేదీ శ‌నివారం బాక్సింగ్ పోటీలు షురూ కానున్నాయి.

తొలిసారి ఒలింపిక్స్ బ‌రిలో నిలిచిన‌ నిఖ‌త్(50 కేజీలు), టోక్య‌లో కంచు మోత మోగించిన‌ లొవ్లినా (75 కిలోలు)ల‌కు కష్ట‌మైన డ్రా ల‌భించింది. పురుషుల విభాగంలో పోటీ ప‌డుతున్న‌ నిషాంత్ దేవ్(71 కిలోలు), అమిత్ పంగ‌ల్‌ (52 కిలోలు)కు మాత్రం బై ద‌క్కింది.

