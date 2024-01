January 12, 2024 / 10:25 AM IST

Rohit Sharma : భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) వ‌చ్చీ రాగానే పొట్టి క్రికెట్‌(T20S)లో అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. పురుషుల‌ టీ20ల్లో అత్య‌ధికంగా 100 విజ‌యాల్లో భాగ‌మైన క్రికెట‌ర్‌గా హిట్‌మ్యాన్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. స్వ‌దేశంలో అఫ్గ‌నిస్థాన్‌(Afghanistan)తో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో టీమిండియా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. దాంతో, రోహిత్ విజ‌యాల సెంచ‌రీ కొట్టేశాడు.

టీ20ల్లో ఎక్కువ విజ‌యాల్లో భాగ‌మైంది ఎవ‌రో తెలుసా..? ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ డానీ వ్యాట్. ఆమె 111 విక్ట‌రీల‌తో టాప్‌లో ఉంది. ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ అలీసా హేలీ(Alyssa Healy), ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఎలీసా పెర్రీ(Elyssa Perry)లు 100 విజ‌యాల‌తో సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నారు.

డానీ వ్యాట్

పురుషుల క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక విజ‌యాల్లో భాగ‌మైన క్రికెట‌ర్ల‌ జాబితాలో వాళ్లలో పాకిస్థాన్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోయ‌బ్ మాలిక్(Shoaib Malik) రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. టీమిండియా ర‌న్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) 73, ఇక అఫ్గ‌నిస్థాన్ మాజీ సార‌థి మ‌హ్మ‌ద్ న‌బీ(Mohammad Nabi) 70 విజ‌యాల‌తో వ‌రుస‌గా మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఇక పాక్ మాజీ కెప్టెన్ మ‌హ్మ‌ద్ హ‌ఫీజ్(Mohammad Hafeez) 70 విజ‌యాల‌తో ఐదో స్థానం ద‌క్కించుకున్నాడు.

6⃣,4⃣ and Shivam Dube wraps the chase in style 🙌#TeamIndia win by 6 wickets and take a 1-0 lead in the T20I series 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/BkCq71Zm6G#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @IamShivamDube pic.twitter.com/4giZma4f1u

— BCCI (@BCCI) January 11, 2024