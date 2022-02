IND vs SL | రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన లంక.. పది ఓవర్లకు స్కోరు ఎంతంటే?

February 26, 2022 / 07:52 PM IST

తొలి పవర్ ప్లే ముగిసిన తర్వాత భారీ షాట్లతో విరుచుకుపడుతున్న దనుష్క గుణతిలక (38) పెవిలియన్ చేరాడు. భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో టీ20లో తొలి పవర్‌ప్లేలో భారత పేసర్ల బౌలింగ్‌లో స్వేచ్ఛగా ఆడలేకపోయిన గుణతిలక, నిస్సంక (26 నాటౌట్).. స్పిన్నర్లు రంగంలోకి దిగగానే భారీ షాట్లు ఆటం ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా గుణతిలక అయితే జడేజా వేసిన 9వ ఓవర్లో తొలి మూడు బంతులకు వరుసగా 6,4,6 బాదాడు.

అయితే ఆ తర్వాతి బంతికే మరో భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో అవుటయ్యాడు. గుణతిలకకు దూరంగా జడేజా వేసిన బంతి టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకొని గాల్లోకి లేచింది. అయితే ఆ బంతిని సరిగా అంచనా వేయలేకపోయిన వెంకటేశ్ అయ్యర్.. చివరకు డైవ్ చేసి క్యాచ్ పూర్తి చేశాడు. దీంతో గుణతిలక ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి ఆశలంక వచ్చాడు. 10 ఓవర్లు ముగిసే సరికి శ్రీలంక స్కోరు 71/2గా ఉంది.

పదో ఓవర్లో బంతి అందుకున్న యుజ్వేంద్ర చాహల్.. ఆసలంకను పెవిలియన్ చేర్చాడు. చాహల్ వేసిన బంతిని స్వీప్ చేయడానికి ఆశలంక ప్రయత్నించాడు. భారత జట్టు ఎల్బీడబ్ల్యూకు అప్పీలు చేయగా అంపైర్ అవుటిచ్చాడు. ఆశలంక రివ్యూ కోరినా ఫలితం మారలేదు. దీంతో లంక జట్టు మరో వికెట్‌తోపాటు రివ్యూ కూడా కోల్పోయింది.

JADUGAR #JADEJA!

Much needed breakthrough for #India!

What a fabulous catch #venkateshiyer! 👏👏👏👏

Come on #TeamIndia 👏👏👏👏#SLvIND #SLvsIND #INDvSL #INDvsSL #Cricket pic.twitter.com/aC2csfK348

