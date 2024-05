May 20, 2024 / 06:29 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ అంద‌రికీ ఎలా ఉన్నా ముంబై ఇండియ‌న్స్ మాజీ సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma) కెరీర్‌ను మాత్రం ప్ర‌శ్నార్థకంలో ప‌డేసింది. అస‌లే కెప్టెన్ నుంచి ఆట‌గాడిగా ప‌రిమిత‌మైన‌ హిట్‌మ్యాన్‌ను ఒక వీడియో చిక్కుల్లో ప‌డేసింది. తాను రికార్డు చేయ‌వ‌ద్ద‌ని కోరినప్ప‌టికీ స్టార్ స్పోర్ట్స్(Star Sports) విన‌లేదని, త‌న గోప్య‌త‌(Privacy)ను దెబ్బ‌తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారని రోహిత్ ఆరోపించాడు. అయితే.. సంస్థ స్టార్ స్పోర్ట్స్ మాత్రం తామే ఏమీ ఉద్దేశ‌పూర్వ‌కంగా ఆ వీడియో రికార్డు చేయ‌లేద‌ని క్లారిటీ ఇచ్చింది.

‘సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడైన‌ రోహిత్ త‌న స్నేహితుల‌తో సంభాషిస్తూ మా కంట ప‌డ్డాడు. దాంతో, అత‌డి వైపు కెమెరా తిప్పాం. అంతేత‌ప్ప రోహిత్ మాట‌ల్ని ప్ర‌త్యేకంగా మేము రికార్డు చేయ‌లేదు. అత‌డి గోప్య‌త‌కు భంగం క‌లిగించ‌లేదు’ అని స్టార్ స్పోర్ట్స్ సంస్థ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. మ‌రి.. ఇప్పుడు రోహిత్ ఎలా స్పందిస్తాడో చూడాలి.

KKR posted and deleted this video..

Is this the last season of Rohit Sharma in Mumbai Indians??#RohitSharma pic.twitter.com/gVkCzAtn2w pic.twitter.com/Y4NJTuZQeD

— Sports Sarai (@SportsSarai) May 11, 2024