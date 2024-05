May 20, 2024 / 04:24 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ చివ‌రి ద‌శ‌కు చేరింది. దాంతో, ప్లే ఆఫ్స్‌(IPL Play Offs)కి చేరిన నాలుగు జ‌ట్లు త‌మ వ్యూహాల‌కు ప‌దును పెడుతున్నాయి. ఈ స‌మ‌యంలో మైదానంలో ఆటగాళ్ల మెరుపులు ఏమోగానీ వ‌రుణుడి (Rain)దే పైచేయి అవుతోంది. గ‌త మూడు మ్యాచులకు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించ‌గా.. రెండిటినీ ర‌ద్దు చేశారు. దాంతో, నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల‌కు క్వాలిఫై అయిన జ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు క‌ల‌వ‌ర‌ప‌డుతున్నారు. మ‌రోవైపు ఫ్యాన్స్ సైతం రిజ‌ర్వ్ డే ఉంటుందా? లేదా? అని చ‌ర్చించుకుంటున్నారు. వాన అడ్డుప‌డే అవ‌కాశ ఉన్న నేప‌థ్యంలో బీసీసీఐ కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తుల‌తో పాటు క్వాలిఫ‌య‌ర్, ఎలిమినేట‌ర్ పోరులో త‌ల‌ప‌డేది ఎవ‌రో తేలిపోయింది. మే 21న క్వాలిఫ‌య‌ర్, మే 22న ఎల‌మినేట‌ర్ మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లకు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించే చాన్స్ ఉంది. ఒక‌వేళ‌ వ‌ర్షం కార‌ణంగా మ్యాచ్ ర‌ద్ద‌యితే టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుతంగా ఆడిన ఆ జ‌ట్ల టైటిల్ క‌ల క‌ల్ల‌లైన‌ట్టే. అందుక‌ని ప్లే ఆఫ్స్ మ్యాచ్‌ల‌కు బీసీసీఐ రిజ‌ర్వ్ డేను కేటాయించింది.

