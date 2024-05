Kangana Ranaut | బీజేపీ అభ్యర్థి కంగనాకు చేదు అనుభవం.. నల్లా జెండాలు చూపుతూ కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల నిరసన..Video

May 20, 2024 / 04:02 PM IST

Kangana Ranaut : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని మండి లోక్‌సభ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి కంగనా రనౌత్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇవాళ లాహౌల్‌ & స్పితి జిల్లాలోని కాజాకు వెళ్లిన కంగనా వాహనాన్ని అక్కడి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. నల్ల జెండాలు ప్రదర్శిస్తూ నిరసన తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా కంగనా రనౌత్‌ వెంట హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నేత జైరామ్‌ ఠాకూర్‌ కూడా ఉన్నారు. అయితే కంగనా వాహన శ్రేణికి అడ్డువచ్చిన కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలను పోలీసులు అడ్డు తప్పించారు. అనంతరం కంగనా, జైరామ్‌ ఠాకూర్‌ సభా స్థలికి వెళ్లి ఆ సభలో ప్రసంగించారు.

కాగా కంగనా రనౌత్‌ బరిలో ఉన్న మండి లోక్‌సభ స్థానానికి ఏడో దశ ఎన్నికల్లో భాగంగా జూన్‌ 1న పోలింగ్‌ జరగనుంది. జూన్‌ 4న మొత్తం ఏడు దశల్లో పోలైన ఓట్లను లెక్కించి ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు.

#WATCH | Himachal Pradesh | Congress workers showed black flags and raised slogans against BJP Mandi candidate Kangana Ranaut during her visit to Kaza of Lahaul & Spiti district today

Kangana Ranaut along with former CM & LoP Jairam Thakur addressed a public rally in Kaza today.… pic.twitter.com/XVOLNnZOAU

— ANI (@ANI) May 20, 2024