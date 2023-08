August 6, 2023 / 04:28 PM IST

HS Prannoy : భార‌త స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ హెచ్ఎస్ ప్ర‌ణ‌య్‌(HS Prannoy)కు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్(Australia Open 2023) ఫైన‌ల్లో చుక్కెదురైంది. ఈరోజు జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో చైనా ఆట‌గాడు వెంగ్ హాంగ్‌యాంగ్(Weng Hongyang) చేతిలో అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాల‌య్యాడు. మూడు సెట్ల హోరాహోరీ పోరులో ప్ర‌ణ‌య్ 9-21, 23-21, 20-22తో ప‌రాజ‌యం చెందాడు. తొలి సెట్‌లో వెనుక‌బ‌డిన భార‌త ష‌ట్ల‌ర్ రెండు, మూడో సెట్ల‌లో అద్వితీయ పోరాటం క‌న‌బ‌రిచాడు. అయినా కూడా హాంగ్‌యాంగ్ జోరు ముందు అత‌ను నిలువ‌లేక‌పోయాడు. దాంతో, ర‌న్న‌ర‌ప్‌తో స‌రిపెట్టుకున్నాడు.

టోర్నీ ఆసాంతం అద‌ర‌గొట్టిన ప్ర‌ణ‌య్‌ సెమీఫైనల్లో శనివారం భారత్‌కే చెందిన ప్రియాన్షు రజావత్‌(Priyanshu Rajawat)పై విజయం సాధించాడు. ఉత్కంఠ పోరులో 21-18, 21-12తో పై చేయి సాధించి తొలిసారి ఫైన‌ల్‌కు చేరాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న ప్ర‌ణ‌య్ మ‌రో టైటిల్ సాధిస్తాడ‌ని అనుకున్నారంతా. కానీ, ఓట‌మితో నిరాశ‌ప‌రిచాడు.

