World Archery Championships | భారత ఆర్చరీలో నయా చరిత్ర.. ఇండియాకి ఇంకో బ్లాక్ బస్టర్ : ఆనంద్‌ మహీంద్రా

August 6, 2023 / 12:29 PM IST

Anand Mahindra | బెర్లిన్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్చరీ చాంపియన్‌షిప్‌ (World Archery Championships)లో సంచలనం నమోదైంది. మన దేశానికి చెందిన 17 ఏండ్ల యువ ఆర్చర్‌ అదితి స్వామి (Aditi Swami) వ్యక్తిగత స్వర్ణం నెగ్గి నయా చరిత్ర లిఖించింది. ఈ మెగాటోర్నీలో ఇప్పటి వరకు భారత్‌ తరఫున ఏ ఒక్కరూ వ్యక్తిగత స్వర్ణం దక్కించుకోలేకపోగా.. అదితి ఆ రికార్డును బద్దలు కొడుతూ.. మహిళల కాంపౌండ్‌ విభాగంలో బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అంత‌కుముందు భారత కాంపౌండ్‌ టీమ్ (Indian compound Team) పసిడి పతకంతో మెరిసింది. అయితే మహిళలు సాధించిన ఈ విజయాల‌పై ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థల చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా (Anand Mahindra) స్పందించారు. “యుద్ధభూమిలో ఆర్చర్స్‌తో ఇండియాకి ఇంకో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా రానుంది. ఈ సారి అమ్మాయిలను యోధులుగా.! వెల్‌డ్‌న్ అదితి“. అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు.

The next blockbuster movie from India featuring archers on a battlefield BETTER have women as the warriors! Go Aditi! 👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/0DI2jTlcaP

— anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2023