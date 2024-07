July 4, 2024 / 10:18 AM IST

Team India | టీ20 ప్రపంచకప్‌ (T20 World Cup) సాధించి విశ్వవిజేతగా నిలిచిన రోహిత్‌ సేన ఎట్టకేలకు స్వదేశంలో అడుగుపెట్టింది. మ్యాచ్‌ అనంతరం బెరిల్‌ హరికేన్‌ తుఫాను కారణంగా బార్బడోస్‌లోనే చిక్కుకుపోయిన రోహిత్‌ సేన.. బీసీసీఐ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానంలో గురువారం ఉదయం ఢిల్లీలో దిగింది. 17 ఏండ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత టీ20 ప్రపంచకప్‌తో స్వదేశంలో అడుగుపెట్టిన టీమ్‌ఇండియాకు అభిమానులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు.

అయితే, ఈ ప్రయాణంలో టీమ్‌ఇండియా ప్లేయర్స్‌ టీ20 గెలుపును సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోని బీసీసీఐ (BCCI) తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది. ఇందులో కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ (Rohit Sharma) ఫన్నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. ట్రోఫీతో ఫన్నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ ఇస్తూ ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ఇక కోహ్లీ సహా ఇతర ఆటగాళ్లు సైతం ట్రోఫీతో ఫొటోలు దిగుతూ గెలుపును సరదాగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Travelling with the prestigious 🏆 on the way back home! 😍

🎥 WATCH: #TeamIndia were in excellent company during their memorable travel day ✈️👌 – By @RajalArora #T20WorldCup pic.twitter.com/0ivb9m9Zp1

— BCCI (@BCCI) July 4, 2024