Team India | వీరులొచ్చేశారు.. ఢిల్లీలో రోహిత్‌ సేనకు ఘనస్వాగతం

ఢిల్లీ: టీ20 ప్రపంచకప్‌ సాధించి దశాబ్దాల కలను నెరవేర్చిన రోహిత్‌ సేన (Team India) భారత్‌కు చేరుకుంది. గురువారం ఉదయం టీమ్‌ఇండియా సభ్యుల ప్రత్యేక విమానం ఢిల్లీలో దిగింది. 17 ఏండ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత టీ20 ప్రపంచకప్‌తో స్వదేశంలో అడుగుపెట్టిన టీమ్‌ఇండియాకు అభిమానులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఉదయం 11 గంటలకు రోహిత్‌ సేన ప్రధాని మోదీతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది. ఆటగాళ్లు, కోచింగ్‌ సిబ్బందితో మోదీ అల్పాహార విందు చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక విమానంలో ముంబైకి బయల్దేరుతుంది. అక్కడ సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓపెన్‌టాప్‌ బస్సులో రోడ్‌ షో నిర్వహించనున్నారు. కాగా, ప్రపంచకప్‌ ముగిసి ఐదు రోజులు గడిచినా భారీ తుఫాను కారణంగా బార్బడోస్‌లోనే ఆగిన టీమ్‌ఇండియా ఎట్టకేలకు బుధవారం సాయంత్రం స్థానిక గ్రాంట్లీ ఆడమ్స్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బీసీసీఐ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేసిన ‘ఎయిరిండియా చాంపియన్స్‌ 24 వరల్డ్‌ కప్‌’ అనే ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ బయల్దేరింది.

ముంబైలో విజయోత్సవ ర్యాలీ

మోదీతో బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ తర్వాత మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా ముంబైకి వెళ్లనున్న భారత జట్టు.. సాయంత్రం విజయోత్సవ ర్యాలీలో పాల్గొననుంది. ముంబైలోని ప్రఖ్యాత నారీమన్‌ పాయింట్‌ నుంచి వాంఖడే స్టేడియం దాకా (సుమారు రెండు కిలోమీటర్లు) ఓపెన్‌ బస్‌లో ప్రపంచకప్‌ వీరులు విక్టరీ పరేడ్‌లో పాల్గొంటారు. ఇదే విషయమై బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన టీమ్‌ఇండియాను గౌరవించుకునేందుకు విజయోత్సవ ర్యాలీలో భారీగా పాల్గొనండి’ అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

‘ఈ ఆనంద క్షణాలను మేము మీ అందరితో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాం. మెరైన్‌ డ్రైవ్‌ నుంచి మొదలుకాబోయే విక్టరీ పరేడ్‌లో కలుద్దాం’ అంటూ రోహిత్‌ శర్మ ట్వీట్‌ చేశాడు. ర్యాలీ ముగిశాక బీసీసీఐ ఆధ్వర్యంలో వాంఖడేలో ఆటగాళ్లకు, కోచింగ్‌ సిబ్బందికి చిరు సత్కారం ఏర్పాటు చేసింది. బీసీసీఐ ప్రకటించిన రూ. 125 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీనీ ఇక్కడే అందజేసే అవకాశమున్నట్టు సమచారం.

రోజంతా బిజీ షెడ్యూల్‌

