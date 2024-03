March 3, 2024 / 11:11 AM IST

Hardhik Pandya : భార‌త జ‌ట్టు ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya) టీ20 కెప్టెన్సీ గురించి చెప్పాల్సిన ప‌నే లేదు. అరంగేట్రంలోనే గుజరాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)కు ట్రోఫీ క‌ట్ట‌బెట్టిన పాండ్యా టీమిండియాకు సిరీస్ విజ‌యాలు అందించాడు. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) సార‌థిగా ఎంపికై వార్త‌ల్లో నిలిచిన పాండ్యా.. త‌న కెరీర్ గురించి ప‌లు ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు పంచుకున్నాడు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నిర్వ‌హించిన ఫ్యాన్ ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన హార్దిక్.. 2015 త‌న కెరీర్‌లో అద్భుత‌మైన ఏడాది అని చెప్పాడు.

‘ఐపీఎల్‌లో 2015 నాకెంతో ప్ర‌త్యేకం. ఆ ఏడాది ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తోనే నేను ఈ స్థాయికి చేరాను. ఒక‌వేళ ఈ ఏడాది నేను విఫ‌లమై ఉంటే.. ఇప్పుడు నేను ఇక్క‌డ ఉండేవాడిని కాదు. ఆ సీజ‌నంతా ముంబై విజ‌యాల్లో నా వంతు పాత్ర పోషించినందుకు చాలా అదృష్ట‌వంతుడిగా భావిస్తున్నా.

