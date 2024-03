March 3, 2024 / 10:35 AM IST

MS Dhoni : భార‌త జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) ఐపీఎల్ ఆఖ‌రి సీజ‌న్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. సీజ‌న్ ఆరంభానికి ముందు మ‌హీ రిలాక్స్‌గా గ‌డుపుతున్నాడు. భార‌త వ్యాపార దిగ్గ‌జం ముఖేజ్ అంబానీ కొడుకు ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుక‌కు హాజ‌రైన ధోనీ.. అక్క‌డ మ‌స్త్ సంద‌డి చేశాడు. భార్య సాక్షి సింగ్‌తో క‌లిసి ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచిన మ‌హీ జామ న‌గ‌ర్‌లో గుజ‌రాతీ సంప్ర‌దాయ నృత్య‌మైన‌ దాండియా ఆడాడు.

చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ మాజీ స‌హ‌చ‌రుడు డ్వేన్ బ్రావో(Dwayne Bravo)తో క‌లిసి మ‌హీ హుషారుగా దాండియా ఆడాడు. ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. అనంత్ అంబానీ, రాధికాల ముంద‌స్తు పెండ్లి వేడుక‌లో ధోనీ ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీల‌ను క‌లిశాడు. తెలుగు హీరో రామ్ చ‌ర‌ణ్‌(Ram Charan)తో పాటు బాలీవుడ్ స్టార్లు స‌ల్మాన్ ఖాన్, ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌ల‌తో మ‌హీ భాయ్ ముచ్చ‌టించాడు.

Video of the Day is here, Our Mahi – Sakshi and DJ Bravo Playing Dandiya !! 🥳😍#MSDhoni #WhistlePodu #Dhoni @msdhoni

🎥 via @instantbolly pic.twitter.com/TQvTiATbKE

— TEAM MS DHONI #Dhoni (@imDhoni_fc) March 3, 2024