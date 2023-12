December 12, 2023 / 10:45 AM IST

Shoaib Bashir : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌నలో టెస్టు సిరీస్‌ కోసం సోమ‌వారం ఇంగ్లండ్ సెలెక్ట‌ర్లు(England Selectors) స్వ్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. గ‌తంలో భార‌త పిచ్‌ల‌పై బొక్క‌బోర్లాప‌డిన ఇంగ్లండ్ ఈసారి ప‌టిష్ట‌మైన స్క్వాడ్‌తో వ‌స్తోంది. అంతేకాదు టీమిండియా బ‌ల‌మైన‌ స్పిన్ అస్త్రంతోనే రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) సేన‌ను దెబ్బ‌కొట్టేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అవును.. ఇంగ్లండ్ సెలెక్ట‌ర్లు ప్ర‌క‌టించిన‌ 16 మందిలో ఇద్ద‌రు యువ స్పిన్న‌ర్లు ఉన్నారు. అందులో 22 ఏండ్ల ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ షోయ‌బ్ బ‌షీర్(Shoaib Bashir) ఒక‌డు.

ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో సంచ‌ల‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో బ‌షీర్ జాతీయ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ యూఏఈలో ల‌య‌న్స్ జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున ఇర‌గ‌దీస్తున్నాడు. త‌న ఆఫ్ స్పిన్ మాయ‌తో అఫ్గనిస్థాన్ ‘ఏ’ జ‌ట్టు టాపార్డ‌ర్‌లో మూడుకు మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి ఔరా అనిపించాడు.

Shoaib Bashir really impressed during his recent trip on the England Lions training camp, claiming 3/24 from 10 overs against Afghanistan A 👊

3 lovely deliveries….🔥 🔥 #WeAreSomerset #INDvENG pic.twitter.com/vdzeJl7f53

— Somerset Cricket 🏆 (@SomersetCCC) December 11, 2023