November 12, 2023 / 01:10 PM IST

England Team : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్(England Team) వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ODI World Cup 2023)లో దారుణ‌మైన ఆట‌తో క్రికెట్ ప్ర‌పంచాన్ని ఆశ్చ‌ర్యానికి గురి చేసింది. జ‌ట్టునిండా హిట్ట‌ర్లే ఉన్నా వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో ప‌సికూన‌ను త‌ల‌పించింది. ప్రపంచ క‌ప్‌లో బ‌ట్ల‌ర్ సేన‌ ఘోర వైఫ‌ల్యంతో ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు మేల్కొంది. మోగా టోర్నీలో విఫ‌ల‌మైన జానీ బెయిర్‌స్టో, డేవిడ్ మ‌ల‌న్, జో రూట్‌పై వేటు వేసింది. మోకాలి స‌ర్జ‌రీ కోసం వేచి చూస్తున్న బెన్ స్టోక్స్‌(Ben Stokes)ను సెలెక్ట‌ర్లు ప‌క్క‌న పెట్టారు.

మ‌రో ఏడు నెల‌ల్లో టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఉన్నందున‌ వెస్టిండీస్ సిరీస్‌కు యువ క్రికెట‌ర్ల‌కు చాన్స్ ఇచ్చింది. ఆదివారం ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్‌ల‌కు జోస్ బట్ల‌ర్ కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన‌ బృందాన్ని ప్ర‌క‌టించింది. డిసెంబ‌ర్‌లో ఇంగ్లండ్ జ‌ట్ట క‌రీబియ‌న్ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు బ‌య‌లుదేర‌నుంది.

We’ve announced our squads for our upcoming tour of the Caribbean 👇

