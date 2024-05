May 4, 2024 / 05:49 PM IST

T20 World Cup 2024 : ఈ ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీలకు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న వెస్టిండీస్(West Indies) తుది స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. గత కొన్నిరోజులుగా పొట్టి ఫార్మాట్‌కు సార‌థిగా ఉన్న‌ రోవ్‌మ‌న్ పావెల్(Rovman Powell) మెగా టోర్నీకి కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు.

గ‌బ్బా టెస్టులో విండీస్ చారిత్రాత్మ‌క విజ‌యంలో భాగ‌మైన పేస‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్ (Shamar Joseph) వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ బెర్తు ప‌ట్టేశాడు. వెస్టిండీస్ సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేసిన 15 మందితో కూడిన బృందంలో ఎవ‌రెవ‌రు ఉన్నారంటే..?

Your #MenInMaroon for the 2024 Men’s T20 World Cup! 🌴🏆#WIREADY | #T20WC pic.twitter.com/uyS1zoDZeg

— Windies Cricket (@windiescricket) May 3, 2024