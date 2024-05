May 4, 2024 / 05:20 PM IST

T20 World Cup 2024 : అంత‌ర్జాతీయంగా పెద్ద‌న్న‌గా పేరొందిన అమెరికా(USA) ఈ ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీలకు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. మెగా టోర్నీకి కౌంట్‌డౌన్ మొద‌ల‌వ్వ‌డంతో ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు తుది స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. కెప్టెన్‌గా మొనాంక్ ప‌టేల్‌(Monank Patel), వైస్ కెప్టెన్‌గా అరోన్ జోన్స్‌లు ఎంపిక‌య్యారు.

అమెరికా సెలెక్ట‌ర్లు సెలెక్ట్ చేసిన 15 మందిలో భార‌త్, పాకిస్థాన్‌లో పుట్టిన ఏడుగురు ఆటగాళ్లు ఉండ‌డం గ‌మ‌నార్హం. బీసీసీఐకి గుడ్ బై చెప్పేసిన అండ‌ర్ 19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరో ఉన్ముక్త్ చంద్‌కు నిరాశే మిగ‌ల‌గా.. న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కొరే అండ‌ర్సన్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ బెర్తు ద‌క్కించుకున్నాడు.

It’s almost time to defend our home turf in the @T20WorldCup! Here is our 15-player squad that will be representing the United States in the World Cup beginning on June 1!#WeAreUSACricket #T20WorldCup #TeamUSA #Cricket pic.twitter.com/phnzT2Ce48

— USA Cricket (@usacricket) May 3, 2024