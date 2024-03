March 16, 2024 / 01:05 PM IST

Elyssa Perry : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఎలీసె పెర్రీ(Elyssa Perry) సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో అద‌ర‌గొడుతోంది. ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ ఆర్సీబీ(RCB) విజ‌యాల్లో కీల‌క పాత్ర పోషిస్తోంది. త‌న విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో బెంగ‌ళూరును ఫైన‌ల్ చేర్చిన పెర్రీ స్పెష‌ల్ గిఫ్ట్ అందుకుంది. టోర్నీ టైటిల్ స్పాన్స‌ర్ టాటా గ్రూప్(TATA Group) ఆమెకు మ‌ర్చిపోలేని కానుక ఇచ్చింది.

ఈ టోర్నీలో పెర్రీ ప‌గ‌ల‌గొట్టిన కారు అద్దాన్ని(Broken Car Glass) ఫ్రేమ్ క‌ట్టించి మ‌రీ బ‌హుమ‌తిగా ఇచ్చింది. ఊహించ‌ని ఆ కానుక‌ను అందుకున్న‌ పెర్రీ ముసిముసిన న‌వ్వులు చిందించింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. యూపీ వారియ‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో పెర్రీ ఓ రేంజ్‌లో చెల‌రేగింది. హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఆర్సీబీకి అద్బుత విజ‌యాన్ని అందించింది. ఆ మ్యాచ్‌లో దీప్తి శ‌ర్మ ఓవ‌ర్‌లో పెర్రీ భారీ సిక్స‌ర్ బాదింది.

– The broken glass of the car! 😂 pic.twitter.com/CIAPr7fAqB

ఆ బంతి అమాంతం వెళ్లి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌కు ఇచ్చే కారు అద్దానికి తాకింది. దాంతో, ఆ అద్దం ధ‌బేల్‌మంటూ ముక్క‌లైంది. త‌న షాట్‌కు కారు అద్దం ప‌గ‌ల‌డంతో ఇక్క‌డ త‌న‌కు ఇన్షూరెన్స్ లేద‌ని ఫ‌న్నీగా స్పందించింది. యూపీపై గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన పెర్రీ.. ఎలిమినేట‌ర్ మ్యాచ్‌లోనూ ముంబైపై ర‌ఫ్పాడించింది.

Mini Milestone: The GOAT crosses 500-run mark in this year’s WPL and takes the Orange Cap 🫡

Here is hoping she does it again with the ball tonight🤞#PlayBold #SheIsBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2024 #MIvRCB @EllysePerry pic.twitter.com/yfjdxSZkPK

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 15, 2024