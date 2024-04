April 30, 2024 / 05:28 PM IST

Prasanna Vadanam | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సుహాస్ (Suhas) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి ప్రసన్నవదనం (Prasanna Vadanam). అర్జున్‌ వైకే డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మే 3న విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది సుహాస్‌ టీం. ఈ మూవీకి సంబంధించి సెన్సార్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ప్రసన్న వదనం చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. అయితే రన్‌ టైం ఎంతనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

సుహాస్‌ సినిమాలంటే కంటెంట్‌తోపాటు కామెడీ, ఎమోషన్స్‌ బలంగా ఉంటాయని తెలిసిందే. ఈ సారి కూడా ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్‌ చేయడం ఖాయమని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్ చెబుతున్నాయి. సలార్‌ ప్రాంఛైజీని తెరకెక్కిస్తున్న హోంబలే ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్ ప్రసన్నవదనం కర్ణాటక ప్రాంత పంపిణీ హక్కులను కొనుగోలు చేసిందని ఇప్పటికే ఓ వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ మూవీని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో Mythri Movie Distributors LLP పంపిణీ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో పాయల్ రాధాకృష్ణ, రాశీ సింగ్‌, నందు, వివా హర్ష, నితిన్‌ ప్రసన్న, సాయి శ్వేత ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మణికంఠ, ప్రసాద్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్ బల్గానిన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సుహాస్‌ దీంతోపాటు రామ్‌ పసుపులేటి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీపై కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

సెన్సార్‌ అప్‌డేట్‌..

