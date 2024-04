April 30, 2024 / 05:18 PM IST

T20 World Cup 2024 : ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. మెగా టోర్నీ కోసం 15 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను మంగ‌ళ‌వారం ఈసీబీ(England Cricket Board) వెల్ల‌డించింది. రెండేండ్ల క్రితం పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ అందించిన జోస్ బట్ల‌ర్‌(Jos Buttler)కే మ‌ల్లీ ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించారు.

ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఆర్సీబీ త‌ర‌ఫున‌ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన విల్ జాక్స్(Will Jacks), బెయిర్‌స్టోతో పాటు కోల్‌క‌తా త‌ర‌ఫున దంచికొడుతున్న ఫిల్ సాల్ట్‌(Philip Salt)లు అనూహ్యంగా జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చారు. స్టార్ పేస‌ర్ జోఫ్రా ఆర్చ‌ర్, భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో తిప్పేసిన టామ్ హ‌ర్ట్లేలకు సెలెక్ట‌ర్లు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ చాన్స్ ఇచ్చారు.

