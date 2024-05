May 20, 2024 / 03:24 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: న‌లుగురు ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్ర‌వాదుల‌ను(ISIS Terrorists) అహ్మాదాబాద్‌లో గుజ‌రాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ న‌లుగురూ శ్రీలంక జాతీయులు అని తెలిసింది. అహ్మాదాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో వారిని ప‌ట్టుకున్నారు.

Gujarat ATS arrests four ISIS terrorists at Ahmedabad airport. All four accused are Sri Lankan nationals.

