Mumbai Rains | ముంబై జలదిగ్బంధం.. విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం

July 25, 2024 / 03:36 PM IST

Mumbai Rains | మహారాష్ట్ర (Maharashtra)ను భారీ వర్షం (Heavy rain) ముంచెత్తింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేని కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ఈ వర్షానికి ముంబై మహానగరం జలమయమైంది. దీంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు, ప్రధాన రోడ్లు నదులను తలపిస్తున్నాయి. నగరం మొత్తం జలదిగ్బంధంలోకి వెళ్లిపోయింది. నగరానికి నీటిని సరఫరా చేసే సరస్సులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

ముంబై మహా నగరానికి నీటిని సరఫరా చేస్తున్న ఏడు సరస్సుల్లో రెండు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నట్లు బృహన్‌ ముంబై మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ తెలిపింది. మోదక్-సాగర్ సరస్సు, విహార్ సరస్సు పొంగిపొర్లుతున్నాయని పేర్కొంది. దీంతో సాయన్‌, చెంబూర్‌, అంధేరీ ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. రానున్న రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు పలు ప్రాంతాలకు శుక్రవారం వరకూ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

మరోవైపు ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా విమానాల రాకపోకలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడింది (Flight ops hit). దీంతో ఎయిర్‌ ఇండియా, ఇండిగో, స్పైస్‌జెట్‌ సంస్థలు ప్రయాణికులకు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. వర్షం కారణంగా విమానాలు ఆలస్యంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. విమానాశ్రయాలకు బయల్దేరే ముందు ఫ్లైట్‌ స్టేటస్‌ తనిఖీ చేసుకోవాలంటూ ఇండిగో సంస్థ ప్రయాణికుల సూచించింది. స్పైస్‌జెట్‌ సైతం ఇదే తరహా అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ముంబైలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు విమాన కార్యకలాపాలను తీవ్ర ప్రభావితం చేస్తున్నాయని ఎయిర్‌ ఇండియా సంస్థ తెలిపింది. ఈ కారణంగా విమానాల్లో కొన్నింటిని రద్దు చేయడం, మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించడం వంటివి జరుగుతున్నట్లు పేర్కొంది.

మరోవైపు ముంబై నగరానికి ఐఎండీ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. బృహన్‌ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) పరిధిలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. నగర ప్రజలు సైతం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు.

The India Meteorological Department (IMD) has issued a Red Alert warning for Mumbai. Considering this, a holiday has been declared for all schools and all colleges within Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) area. With reference to this, BMC appeals to schools and the…

— ANI (@ANI) July 25, 2024