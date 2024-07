Manali | మనాలీలో మెరుపు వరదలు.. ఇళ్లను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లిన ప్రజలు

Manali | హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం మనాలీ (Manali)ని మెరుపు వరదలు (sudden cloudburst) ముంచెత్తాయి.

July 25, 2024 / 12:37 PM IST

Manali | హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం మనాలీ (Manali)ని మెరుపు వరదలు (sudden cloudburst) ముంచెత్తాయి. మనాలీ సమీపంలోని పాల్చన్‌లో బుధవారం రాత్రి నుంచి కుంభవృష్టి కురవడంతో ఒక్కసారిగా వరదలు సంభవించాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రవహించే అంజనీ మహాదేవ్‌ నదిలో నీటి మట్టం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. నీటి శబ్ధానికి నిద్ర నుంచి ఉలిక్కిపడి లేచారు.

అర్ధరాత్రి సంభవించిన ఈ వరదలకు ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లారు. వరద ప్రవాహానికి నది ఒడ్డున ఉన్న రెండు ఇళ్లు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయాయి (House Destroyed). మరో ఇల్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు స్థానిక అధికారులు తెలిపారు.

పాల్చన్‌, రుయాడ్‌, కులాంగ్‌ గ్రామాలను వరద చుట్టుముట్టింది. ఈ మెరుపు వరదలకు వంతెలు, రోడ్లు, పవర్‌ ప్రాజెక్టులు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. మనాలీ – లేహ్‌ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న వంతెన మీదకు కాల్వలోని భారీ బండరాళ్లు కొట్టుకొచ్చాయి. దీంతో అధికారులు ఈ రహదారిని మూసివేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ వరద సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు నేడు కూడా ఈ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచాన వేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

Cloud burst in #Manali and it seems encore of last years #Monsoon visuals . Rivers overflowing bridge collapsing in #Himachal #rain. We saw nature’s furry but learnt nothing. pic.twitter.com/CFlMeGvyuV — Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) July 25, 2024

A flash flood hit the iconic bridge in Palchan at around 2 am on July 25. The whole bridge and the Manali-Atal Tunnel road is filled with rocks and boulders. #flood #palchan #manali #himachalpradesh #cloudburst pic.twitter.com/MthzBRs9i1 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 25, 2024

#Cloudburst triggers flash flooding in #Manali, blocking the crucial Leh highway near #Ataltunnel manali road, Cloud brust at solang nala and dhundi Manali Leh National Highway closed #HimachalPradesh Yellow Alert In HP Util July 28 pic.twitter.com/sC6O2sR2AV — sudhakar (@naidusudhakar) July 25, 2024

