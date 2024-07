Droupadi Murmu | పంతులమ్మ అవతారమెత్తిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.. VIDEO

July 25, 2024 / 12:11 PM IST

Droupadi Murmu | నిత్యం అధికారిక కార్యక్రమాలతో బిజీ బిజీగా ఉండే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) పంతులమ్మ అవతారమెత్తారు (assumes the role of teacher). ఢిల్లీలోని ఓ పాఠశాలకు వెళ్లి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించారు.

ఢిల్లీలోని ప్రెసిడెంట్స్‌ ఎస్టేట్‌లో ఉన్న డాక్టర్‌ రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ కేంద్రీయ విద్యాలయాన్ని (Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya) గురువారం ఉదయం రాష్ట్రపతి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్‌ – బీలోని విద్యార్థులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. ఓ తరగతి గదిలోకి వెళ్లిన ముర్ము.. విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. అదేవిధంగా పాఠశాలలో అందుతున్న విద్య, ఇతర సౌకర్యాల గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

#WATCH | President Droupadi Murmu assumes the role of teacher and interacts with students of Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, Sch-B, President’s Estate in Delhi

(Source: DD News) pic.twitter.com/uvZPRI2nqx

— ANI (@ANI) July 25, 2024