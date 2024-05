May 20, 2024 / 03:30 PM IST

Deepika Padukone | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కపుల్స్‌ దీపికా పదుకొణె (Deepika Padukone) – రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ (Ranveer Singh) త్వరలో తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో దీపిక తొలిసారి బేబీ బంప్‌ (baby bump)తో కనిపించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న లోక్‌సభ ఎన్నికల ఐదో విడత పోలింగ్‌ సందర్భంగా భర్తతో కలిసి ముంబైలోని పోలింగ్‌ స్టేషన్‌ వద్ద దర్శనమిచ్చారు. రణ్‌వీర్‌ – దీపిక ఇద్దరూ వైట్‌ డ్రెస్సుల్లో పోలింగ్‌ కేంద్రం వద్ద మెరిశారు. ఈ సందర్భంగా రణ్‌వీర్‌.. దీపిక చేయి పట్టుకుని పోలింగ్‌ బూత్‌లోకి తీసుకెళ్లి ఓటు వేయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

తొలిసారి సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘రామ్ లీలా(2013) సినిమాలో దీపికా పదుకొణె, రణ్‌వీర్ సింగ్‌లు క‌లిసి న‌టించారు. ఇక ఈ సినిమా టైమ్‌లోనే వీరిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. ఈ సినిమా అనంతరం బాజీరావు మస్తానీ, పద్మావత్ వంటి చిత్రాల్లో క‌లిసి న‌టించ‌గా.. ఈ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఇక రామ్ లీలా సినిమాతో మొదలైన స్నేహం, ప్రేమ చివరకు ఏడు అడుగుల బంధంగా మారింది. 2018 నవంబర్ 14న ఇటలీలో వీరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. ఇక పెళ్లైన 6 ఏండ్ల త‌ర్వాత ఈఏడాది ఫిబ్రవరిలో వీరు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నామంటూ గుడ్ న్యూస్‌ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. సెప్టెంబర్‌లో డెలివరీ కాబోతున్నట్టు వెల్లడించారు.

#WATCH | Maharashtra: Actors Ranveer Singh and Deepika Padukone arrive at a polling station in Mumbai to cast their vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/IHH6h8NESg

— ANI (@ANI) May 20, 2024