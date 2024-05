Paresh Rawal | ఓటు వేయనివాళ్ల నుంచి అధిక ట్యాక్స్‌ వసూలు చేయాలి : పరేశ్‌ రావల్‌

May 20, 2024 / 03:10 PM IST

Paresh Rawal : ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోని వారి నుంచి అధిక పన్ను వసూలు చేయడమో లేదంటే మరేదైనా శిక్ష విధించడమో చేయాలని బాలీవుడ్‌ వెటరన్‌ యాక్టర్‌ పరేశ్‌ రావల్‌ అన్నారు. లోక్‌సభ ఐదో దశ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇవాళ ముంబైలోని ఓ పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఓటు వేసిన అనంతరం రావల్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఓటు ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. అనంతరం ఇదే విషయాన్ని రావల్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.

‘మీరు ఓటు వేయకపోయినా ప్రభుత్వం అది చేయలేదు, ప్రభుత్వం ఇది చేయలేదు అంటారు. ప్రభుత్వం ఏమి చేయలేదంటే అందుకు బాధ్యత ప్రభుత్వానిది కాదు. మీరే బాధ్యులు’ అని రావల్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ విధుల గురించి ఎప్పుడూ వాదనలు చేసే వాళ్లు తమ పౌర విధుల విషయంలో కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే బాగుంటుందని అన్నారు. ఓటు వేసేందుకు బద్దకించే వాళ్లకు జరినామాలు అమలు చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

కాగా లోక్‌సభ ఐదో దశ ఎన్నికల్లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 8 రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని 49 లోక్‌సభ స్థానాల్లో పోలింగ్‌ జరుగుతుండగా.. అందులో ముంబైలోని ఆరు లోక్‌సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పలువురు బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు ఓటు వేశారు. వారిలో అక్షయ్‌ కుమార్‌, షాహిద్‌ కపూర్‌, సన్యా మల్హోత్ర, జాన్వీకపూర్‌, రాజ్‌కుమార్‌ రావు తదితరులు ఉన్నారు.

#WATCH | Bollywood actor Paresh Rawal says, “…There should be some provisions for those who don’t vote, like an increase in tax or some other punishment.” pic.twitter.com/sueN0F2vMD

— ANI (@ANI) May 20, 2024