November 29, 2023 / 04:52 PM IST

MS Dhoni | టీమ్‌ ఇండియా (Team India) మాజీ కెప్టెన్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (CSK) జట్టు సారథి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ (MS Dhoni) గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తన ఆటతీరుతో పాటు సింప్లిసిటీతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఆయన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ వేరే లెవల్‌ అని చెప్పొచ్చు. ధోనీ కనిపిస్తే చాలు ఆయన్ని చుట్టుముట్టి ఆటోగ్రాఫ్స్‌, షేక్‌ హ్యాండ్స్‌, సెల్ఫీలకు ఎగబడుతుంటారు ఫ్యాన్స్‌. ఆయనకు సంబంధించిన ఏ చిన్న వీడియోనైనా సరే ఇట్టే నెట్టింట వైరల్‌ చేసేస్తుంటారు. తాజాగా ధోనీకి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఫిదా చేసేస్తోంది.

మిస్టర్‌ కూల్‌ను చూసిన ఓ అభిమాని ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన బైక్‌పై ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇవ్వాలంటూ ధోనీని కోరాడు. ఫ్యాన్ కోరిక మేరకు ధోనీ బైక్ ముందు భాగంలో సంతకం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కానీ.. బైక్ మీద మరకలు కనిపించడంతో తన టీషర్టుతో స్వయంగా దానిని శుభ్రం చేసి అక్కడున్న వారిని ఆశ్చర్యపరిచాడు. అనంతరం బైక్ మీద ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఫ్యాన్‌ను ఖుషీ చేశాడు. అంతేకాదండోయ్‌ బైక్‌పై కూర్చొని దాని విశేషాలను కూడా అడిగి తెలుసుకున్నాడు.

just one t-shirt increasing the price of that bike 🤌#MSDhoni𓃵 #CricketTwitter pic.twitter.com/BQqAyAtAUT

— Mohd Nazim 🇮🇳 (@ImNaz33) November 29, 2023