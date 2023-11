November 29, 2023 / 04:00 PM IST

Glass Door | పంజాబ్‌ రాష్ట్రం లుథియానా (Ludhiana)లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. గ్లాస్‌ డోర్‌ (Glass Door) మీదపడి మూడేళ్ల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన నగరంలోని ఓ వస్త్రదుకాణం (garment showroom)లో గత శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది.

పిల్లలతో కలిసి దుకాణానికి వచ్చిన ఓ కుటుంబం బట్టలు కొనుగోలులో బిజీగా ఉంది. ఆ సమయంలో మూడేళ్ల చిన్నారి గ్లాస్‌ డోర్‌ హ్యాండిల్‌ పట్టుకుని ఆడుకుంటూ కనిపించింది. అయితే అది ఒక్కసారిగా ఊడి చిన్నారిపై పడిపోయింది. గమనించిన సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర గాయాలపాలైన బాలికను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు చిన్నారి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. అయితే, ఈ ఘటనపై బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఎలాంటి ఫిర్యాదూ చేయలేదు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

Painful: A 3-year-old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in Ludhiana. According to eyewitnesses, the girl was swinging around the door, holding the handle when the entire structure fell on her, causing severe injuries.

