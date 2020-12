హైదరాబాద్‌: ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంఛైజీ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ జట్టును వీడుతున్నట్లు వచ్చిన పుకార్లను ఆ జట్టు కెప్టెన్ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ కొట్టిపారేశాడు. న్యూజిలాండ్‌ కెప్టెన్‌ విలియమ్సన్‌ ఐపీఎల్‌లో మరో జట్టుకు మారనున్నట్లు పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్ ద్వారా విలియమ్సన్‌ ఐపీఎల్‌లో ఇంకో జట్టులోకి వెళ్తున్నాడా? ఇది నిజమేనా? దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వాలని ఓ నెటిజన్‌ వార్నర్‌ను ట్విటర్లో కోరాడు.

'ఈ విషయాన్ని నేను ఇప్పుడే వింటున్నా. కేన్‌ ఎక్కడికీ వెళ్లడు'అంటూ వార్నర్ సమాధానమిచ్చాడు. ఐపీఎల్‌-2020లో వార్నర్‌, కేన్‌ నిలకడగా రాణించారు. హైదరాబాద్‌ టీమ్‌ 14 పాయింట్లతో పట్టికలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. క్వాలిఫయర్‌-2లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది.

First I have heard of this. Kane will not be going anywhere https://t.co/FokAQLJsmC