Sachin Tendulkar : టీమిండియా మాజీ ఆట‌గాడు, లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌ వ‌న్డే క్రికెట్‌లో కొత్త అధ్యాయం లిఖించిన రోజు. 2010 ఫిబ్ర‌వ‌రి 24న క్రికెట్ గాడ్ స‌చిన్ శివాలెత్తాడు. త‌న క్లాస్ ఆట‌కు ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ షాట్లు జోడించి డ‌బుల్ సెంచ‌రీ బాదాడు. త‌న ఇన్నింగ్స్‌తో ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అభిమానులను అల‌రించిన మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో ద్విశ‌తం కొట్టిన తొలి బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు. స‌చిన్ ఈ అరుదైన ఘ‌నత సాధించి 13 ఏళ్లు పూర్త‌య్యాయి. దాంతో, ఈ దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడి చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ ఇన్నింగ్స్ వీడియోను అభిమానుల కోసం బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో ఏడుగురు క్రికెట‌ర్లు ఈ ఫీట్ సాధించినా స‌చిన్ ఇన్నింగ్స్ మాత్రం హైలైట్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. అప్ప‌టి వ‌ర‌కు పాకిస్థాన్ క్రికెట‌ర్ స‌యాద్ అన్వ‌ర్ 194 ర‌న్స్ వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్‌. వ‌న్డేల్లో రెండొంద‌లు దాదాపు అసాధ్యం అనుకున్నారంతా. కానీ, అన్వ‌ర్‌ రికార్డును మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ బ్రేక్ చేశాడు. అది కూడా ప‌టిష్ట‌మైన‌ ద‌క్షిణాఫ్రికాపై. గ్వాలియ‌ర్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డేలో ఆ జ‌ట్టు స్టార్ పేస‌ర్లు డేల్ స్టెయిన్, లాంగ్‌వెల్ట్, ఆల్‌రౌండ‌ర్ జాక్వెస్ క‌లిస్‌, జేపీ డుమినీల బౌలింగ్‌ను ఊచ‌కోత కొస్తూ స‌చిన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. కెరీర్‌లో ఎన్నో రికార్డులు సాధించిన స‌చిన్ వన్డేలో డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో అభిమానుల‌కు గుర్తుండిపోయే కానుక ఇచ్చాడు. టెండూల‌ర్క్ 200 నాటౌట్‌గా నిల‌వ‌డంతో భార‌త్ 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 401 ర‌న్స్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండియా 153 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

వ‌న్డేల్లో ఎనిమిది మంది క్రిక‌టెర్లు డ‌బుల్ సెంచరీ కొట్టారు. వీళ్ల‌లో న‌లుగురు భార‌త క్రికెట‌ర్లు ఉన్నారు. స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ (200, ద‌క్షిణాఫ్రికాపై 2010లో), రోహిత్ శర్మ ( శ్రీ‌లంక‌పై రెండుసార్లు , ఆస్ట్రేలియాపై ఒక‌సారి ) వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (219, వెస్టిండీస్‌పై 2011లో), ఇషాన్ కిష‌న్ (210 వ‌ర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ 2022లో), శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (న్యూజిలాండ్‌పై 2023లో) డ‌బుల్ హండ్రెడ్ బాదారు. మార్టిన్ గుఫ్తిల్ (237, వెస్టిండీస్‌పై), క్రిస్ గేల్ (215, జింబాబ్వేపై), ఫ‌ఖ‌ర్ జ‌మాన్ (210, జింబాబ్వేపూ) కూడా ద్విత‌కం సాధించారు.

రికార్డుల రారాజు స‌చిన్ 2013లో అంత‌ర్జాతీయ‌ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఫ్యాన్స్‌ను ఎంట‌ర్‌టైన్ చేసిన అత‌ని కెరీర్‌లో 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజయం చాలా ప్ర‌త్యేకం. ఎందుకంటే.. స‌చిన్ ఆరు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లు నిరీక్ష‌ణ ఫ‌లించింది. ఫైన‌ల్లో శ్రీ‌లంక‌ను చిత్తు చేసిన‌ ధోనీ సేన ఈ దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్‌కు మ‌ర్చిపోలేని బ‌హుమ‌తిని అందించింది.

