February 25, 2023 / 04:42 PM IST

Mumbai Indians : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో క‌ళ్లు చెదిరే ఇన్నింగ్స్‌లు చూసిన అభిమానులను అల‌రించేందుకు మ‌హిళా క్రికెట‌ర్లు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నారు. త్వ‌ర‌లో ప్రారంభం కానున్న‌ మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్)లో స‌త్తా చాటేందుకు ముంబై ఇండియ‌న్స్ జ‌ట్టు ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఈ మెగా టోర్నీ ప్రారంభానికి వారం రోజులు మాత్ర‌మే ఉంది. దాంతో ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఫ్రాంఛైజీ త‌మ జ‌ట్టు జెర్సీని ఈరోజు విడుద‌ల చేసింది. జెర్సీని వ‌ర్ణిస్తూ సోష‌ల్‌మీడియాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది.

ట్విట్ట‌ర్‌ వీడియోలో.. ‘ఇది సూప‌ర్ హీరోలు ధ‌రించే జెర్సీ – మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ తొలి సీజ‌న్ జెర్సీ. మేమంతా ఈ జెర్సీని ఎంతో ఇష్ట‌ప‌డుతున్నాం’ అని జ‌ట్టు యాజ‌మాన్యం రాసుకొచ్చింది. ముంబై ఇండియ‌న్స్ డ‌బ్ల్యూపీఎల్ జెర్సీ ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. వావ్.. ఈ జెర్సీ చాలా అందంగా ఉంది అని కొంద‌రు, చాలా అద్భుతంగా ఉంద‌ని మ‌రికొంద‌రు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఫ్రాంఛైజీ తొలి సీజ‌న్ కెప్టెన్‌గా హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ పేరును ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టిచింది. ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన‌ డ‌బ్ల్యూపీఎల్ వేలంలో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్‌ను ఈ ఫ్రాంఛైజీ కొనుగోలు చేసింది. రూ.1.8 కోట్ల భారీ ధ‌ర‌కు ఆమెను ద‌క్కించుకుంది. హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్‌కు అంత‌ర్జాతీయంగా టీ20ల్లో ఎక్కువ‌ అనుభ‌వం ఉంది. అత్య‌ధిక టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన తొలి క్రికెట‌ర్‌గా ఆమె ప్ర‌పంచ రికార్డు నెల‌కొల్పింది. హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 151 మ్యాచ్‌లు ఆడింది. ఈ జాబితాలో టీమిండియా పురుషుల జ‌ట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ (148 మ్యాచ్‌లు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

ఇప్ప‌టికే ఐపీఎల్‌లో ఐదు టైటిళ్లు గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌నూ అద‌ర‌గొట్టాల‌ని భావిస్తోంది. అందుకని ఆట‌గాళ్ల ఎంపిక నుంచి కోచ్‌ల నియామ‌కం వ‌ర‌కు పెద్ద క‌స‌ర‌త్తే చేసింది. ఇంగ్లండ్ మాజీ క్రికెట‌ర్ చార్లొట్టె ఎడ్వ‌ర్డ్స్‌ను ప్ర‌ధాన కోచ్‌గా, భార‌త‌ మాజీ క్రికెట‌ర్ ఝుల‌న్ గోస్వామిని టీమ్ మెంటార్, బౌలింగ్ కోచ్‌గా , బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా దేవికా ప‌ల్షికార్‌లను నియ‌మించింది. బీసీసీఐ తొలిసారిగా మొద‌టిసారి నిర్వ‌హిస్తున్న డ‌బ్ల్యూపీఎల్ మార్చి 4న ముంబైలో ప్రారంభం కానుంది. అదే రోజు డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో ముంబై ఇండియ‌న్స్ జ‌ట్టు గుజ‌రాత్ జెయింట్స్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. 26వ తేదీన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నుంది. ఐదు జ‌ట్లు 23 రోజుల పాటు అభిమానుల‌కు అస‌లైన క్రికెట్ మజాను పంచ‌నున్నాయి.

🌅- here’s to sun, the sea, the blue-and-gold of Mumbai. Here’s to our first-ever #WPL jersey and all she brings. 🫶#OneFamily #MumbaiIndians #AaliRe pic.twitter.com/mOmNg0d9hO

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 25, 2023