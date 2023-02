February 25, 2023 / 10:35 AM IST

క‌రాచీ: పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్(PSL) టీ20 మ్యాచ్‌లో.. మాజీ క్రికెట‌ర్ మొయిన్ ఖాన్(Moin Khan) కుమారుడు ఆజ‌మ్ ఖాన్(Azam Khan) దుమ్మురేపాడు. భారీ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ తండ్రికి షాకిచ్చాడు. ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్ జ‌ట్టు త‌ర‌పున ఆజ‌మ్ బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇక క్వెట్టా గ్లేడియ‌ట‌ర్స్‌కు కోచ్‌గా మొయిన్ ఖాన్ ఉన్నారు. అయితే శుక్ర‌వారం రాత్రి జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. ఆజ‌మ్ ఖాన్ చెల‌రేగిపోయాడు.

“There’s no ground bigger in the world if he middles it”

Comms are right. We stan @MAzamKhan45 🙌 #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #QGvIU pic.twitter.com/ZM7egfOBxD

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 24, 2023