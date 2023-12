December 21, 2023 / 11:04 PM IST

IND vs RSA : ద‌క్షిణాఫ్రికా పిచ్‌ల‌పై అర్ష్‌దీప్ సింగ్ రెచ్చిపోతున్నాడు. ఆదిలోనే ఓపెన‌ర్ రీజా హెండ్రిక్స్(19)వికెట్ తీసిన‌ ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ బిగ్ వికెట్ తీసి భార‌త్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ డీ జోర్జి(81)ని అర్ష్‌దీప్ ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. అంపైర్ నాటౌట్ ఇవ్వ‌డంతో టీమిండియా రివ్యూ తీసుకొని మ‌రీ వికెట్ సాధించింది. దాంతో, 161 ప‌రుగుల వ‌ద్ద మ‌ర్క్‌ర‌మ్ సేన‌ నాలుగో వికెట్ కోల్పోయింది. హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌(14), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(1) ఆడుతున్నారు. 30 ఓవ‌ర్ల‌కు ద‌క్షిణాఫ్రికా స్కోర్.. 161/4. ఆ జ‌ట్టు విజ‌యానికి ఇంకా 135 ప‌రుగులు కావాలి.

Fresh off a maiden hundred, Tony de Zorzi showed up again 👏https://t.co/mDg07w1Jvt | #SAvIND pic.twitter.com/5gF2zgoigw

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 21, 2023