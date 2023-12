December 21, 2023 / 09:39 PM IST

IND vs RSA : మూడో వ‌న్డేలో భార‌త్ నిర్దేశించిన 297 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. తొలి వ‌న్డేలో ఐదు వికెట్ల‌తో స‌ఫారీల‌ను వ‌ణికించిన అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఓవ‌ర్లో రీజా హెండ్రిక్స్(19) ఔట‌య్యాడు. అప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఎంతో జాగ్ర‌త్తంగా ఆడిన రీజా కీప‌ర్ రాహ‌ల్ చేతికి చిక్కాడు.

దాంతో, 59 ప‌రుగుల వ‌ద్ద స‌ఫారీ జ‌ట్టు తొలి వికెట్ ప‌డింది. డ‌స్సెన్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. రెండో వ‌న్డేలో సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన డీ జోర్జి(33) ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. 9 ఓవ‌ర్ల‌కు ద‌క్షిణాఫ్రికా స్కోర్.. 59/1. ద‌క్షిణాఫ్రికా విజ‌యానికి ఇంకా 238 ప‌రుగులు కావాలి.

Arshdeep draws the nick and SA lose their first after a good start

