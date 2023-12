December 21, 2023 / 09:43 PM IST

Neru| పాన్ ఇండియా స్టార్‌ హీరో, మలయాళ స్టార్ యాక్టర్‌ మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రాల్లో ఒకటి Neru. దృశ్యం ఫేం జీతూ జోసెఫ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కోర్టు రూం డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన Neru.. సలార్‌, డంకీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ హంగామా నడుస్తున్నప్పటికీ గుడ్ ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది.

కేరళలో నెరు మంచి ఓపెనింగ్స్‌తో ఖాతా తెరిచిందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు వెల్లడించారు. సినిమాకు పాజిటివ్‌ టాక్‌ అలాగే కొనసాగితే వీకెండ్‌ కల్లా మరింత మెరుగైన వసూళ్లు రావడం పక్కా అని ట్రేడ్‌ పండితులు చెబుతున్నారు. దృశ్యం, దృశ్యం 2, 12th Man సినిమాల తర్వాత జీతూ జోసెఫ్‌, మోహన్‌ లాల్‌ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా కావడంతో క్రేజ్‌ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ చిత్రానికి శాంతి మాయా దేవి, జీతూ జోసెఫ్‌ కథనందించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆశీర్వాద్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై శాంతి ఆంటోనీ, ఆంటోనీ పెరంబవూర్‌ నిర్మించారు.

Neru ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ టికెట్స్‌ బుకింగ్స్‌ విషయంలో టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో ప్రియమణి, అనస్వర రాజన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మరి ఈ చిత్రం రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

